Ateliers des arts visuels de Boucherville : il est encore temps de visiter l’exposition des profs

Il est encore temps de visiter l’exposition des professeurs de l’Atelier des Arts visuels de Boucherville à la Galerie Jean-Letarte située au Café centre d’art. En cours jusqu’au 3 juillet, elle accueille leurs plus récentes œuvres.

Fondé en 1992, l’Atelier des Arts visuels de Boucherville est un organisme d’enseignement qui a pour mission de faire découvrir les arts visuels à ses membres, à travers différentes disciplines, techniques et écoles de pensée. Sa mission consiste également à être un point de rencontre et d’émulation pour les artistes de tous niveaux, en plus de promouvoir et de diffuser les arts visuels au Québec, et plus particulièrement en Montérégie.

Nouvelle présidente

À la suite de l’assemblée générale, Louise Desjardins est devenue la présidente du comité des Ateliers des Arts visuels de Boucherville. Elle succède à Monique Trempe.