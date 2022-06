Les joueurs de tennis de table de la nouvelle génération font leur marque à Bouchervill

La relève canadienne en tennis de table était à l’honneur les 22, 23, 24 avril dernier lors du tournoi de sélection du groupe Cible 28/32 qui se tenait à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville.

Mis sur pied par le Club de tennis de table de Boucherville, en partenariat avec Tennis de table Canada et Tennis de table Québec, l’événement était le premier tournoi organisé dans le cadre du programme 28/32 qui vise à recruter des joueurs de moins de 13 ans pour les préparer à la qualification olympique de 2028 et à l’espoir de médailles en 2032. Le tournoi comprenait des matchs pour les joueurs U11, U12 et U13.

« Bien que nous ayons deux ans de retard dans le lancement de ce programme en raison de la pandémie, nous avons vu des joueurs talentueux très prometteurs, en particulier dans la catégorie des moins de 11 ans », a déclaré Adham Sharara, président de Tennis de table Canada. « Ce programme offrira aux meilleurs joueurs et à leurs entraîneurs un entraînement pour la compétition accéléré afin d’être prêts pour les Jeux de 2032.»

L’objectif a été atteint, car ces journées ont suscité un grand enthousiasme de la part des jeunes participants. Tennis de table Canada a par ailleurs souligné le travail bénévole remarquable de Miguel Ruz pour l’organisation de l’événement.



8e édition Open Scolaire

La 8e édition de l’Open scolaire se déroulera les 11 et 12 juin à l’école secondaire De Mortagne. Pour plus d’informations, communiquez avec l’entraîneur Miguel Ruz au 438 878-5401 ou par courriel tennisdetableboucherville@gmail.com (D. L.)