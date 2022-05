La Maison des Jeunes de Sainte-Julie souhaite remercier chaleureusement le club des Vélomanes de Sainte-Julie. Ce dernier nous a remis un vélo neuf. Le jeune récipiendaire a été choisis par l’équipe d’animation sur les critères suivants : présence régulière, implication dans la vie de la maison des jeunes et auprès de la communauté.

Le don de vélo de qualité a été rendu possible grâce à la générosité de l’ensemble des membres du club des Vélomanes.

Ces dons sont grandement appréciés et changent la vie des jeunes. Les récipiendaires des dernières années continuent d’utiliser leur vélo pour leurs déplacements réguliers et pour le plaisir de rouler.

Un vélo augmente l’autonomie et l’indépendance. Le vélo est aussi un excellent exercice physique. Ces éléments sont tous au cœur de la mission de notre organisation. Nous sommes fiers du support dont bénéficie la maison des jeunes dans la collectivité. Sincère merci à vous, LE CLUB DES VÉLOMANES pour croire en nos jeunes et faire une différence dans leur vie.