Une saison incroyable pour les hockeyeurs finissants de l’école De Mortagne

Les hockeyeurs de l’équipe M18 D1 du programme Sports-étude de l’école secondaire de De Mortagne ont terminé la saison sur une excellente note lors des Championnats provinciaux qui se tenaient à l’Université Laval à Québec durant la fin de semaine du 28 avril au 1er mai.

L’équipe a remporté la demi-finale en tirs de barrage, et cinq victoires, pour se rendre en grande finale contre le Séminaire Saint-François de Trois-Rivières. En finale, les joueurs ont dû s’incliner par la marque de 3-2.

La compétition rassemblait les 16 meilleures équipes du Québec et De Mortagne était la seule école du réseau public dans le carré d’as.

L’équipe Noir & Or De Mortagne était formée de Léo Landry, Xavier Lagacé-Tessier, Nathan Grave, William Marcil, Arnaud McGee, Marc Charpentier, Thomas Cheeney, Alexis Toussaint, Édouard St-Pierre, Loïc Ouellette, Zachary Duchesne , Charles Paquette, Nathan Rhodes, Jérémy Vigneau, Maël Mayrand; des gardiens Olivier Bacon et Édouard Villandré; de l’entraîneur Patrick Lapointe; de son assistant Jean-Pierre Gatien; et du soigneur William Lippy.