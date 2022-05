Québec octroie une aide de 300 000$ à Moisson Rive-Sud

La députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé qu’une aide de 300 000$ a été octroyée à Moisson Rive-Sud, situé à Boucherville, pour procéder à l’achat d’un terrain et à la construction de nouvelles infrastructures d’entreposage.

« Notre gouvernement a toujours été sensible aux enjeux rencontrés par les banques alimentaires et je suis fière de constater que Moisson Rive-Sud pourra bénéficier d’une aide afin de construire de nouvelles installations, a déclaré la ministre Roy. Moisson Rive-Sud joue un rôle essentiel dans la distribution de denrées auprès d’organismes situés en Montérégie et cet investissement lui permettra d’étendre son offre de services et d’optimiser ses opérations. Au bout du compte, ce sont les citoyens plus vulnérables qui en profiteront. »

Annoncé le 6 décembre dernier, le programme des infrastructures du réseau des Banques alimentaires du Québec a pour objectif de permettre les investissements les plus urgents et de poser un diagnostic des besoins en infrastructures. Comme le manque d’infrastructures d’entreposage représente l’un des principaux obstacles à l’accroissement des services fournis par les membres du réseau, le programme les soutient dans leurs projets d’achat d’équipement (réfrigération et congélation) ou de construction (réaménagement et agrandissement de locaux ou de lieux d’entreposage).