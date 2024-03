Moisson Rive Sud déménage à Saint-Hubert

Moisson Rive-Sud quittera Boucherville pour s’établir dans un immeuble trois fois plus grand situé dans l’arrondissement de Saint-Hubert à Longueuil. L’objectif ? Donner plus de nourriture aux gens dans le besoin.

L’organisme qui existe depuis plus de trois décennies est basé dans le parc industriel de Boucherville. L’immeuble dont il est propriétaire est arrivé à sa pleine capacité et aucun agrandissement n’est possible.

Les nouveaux entrepôts seront situés au cœur du pôle de la future zone d’innovation en aérospatiale.

Le Carrefour de lutte contre l’insécurité alimentaire verra le jour au début de 2025. La première pelletée de terre a d’ailleurs eu lieu le 11 mars.

Un agrandissement significatif

Moisson Rive-Sud passera de 10 000 à 30 000 pieds carrés. Il y aura 1200 espaces de palettes de plus pour les produits réfrigérés et congelés, passant de 400 à 1600.

« C’est majeur comme impact », indique le directeur général de Moisson Rive-Sud, Dany Hétu.

Les espaces pour l’entreposage de produits non périssables augmenteront de 70 %, l’entreposage réfrigéré de 50 %, et l’entreposage congelé de 75 %.

« Notre objectif à moyen terme est d’augmenter le volume de denrées que nous recevons de 35 %, passant de 4,5 millions de kilos actuellement à 6 millions », mentionne M. Hétu.

Nourrir 100 000 personnes de plus

« Quand on recule d’au moins une dizaine d’années, on note une augmentation de nos membres, les organismes desservis, de plus de 100 %, de 65 à 150, signale M. Hétu. Les dépannages alimentaires ont explosé de plus de 100 %. On cogne à notre porte chaque semaine. »

Cette relocalisation permettra de desservir 100 000 personnes de plus. On compte actuellement 80 382 bénéficiaires, dont plus du tiers sont des enfants.

Chaque mois, 61 075 dépannages alimentaires sont faits et 193 065 repas et collations sont servis mensuellement.

Campagne de financement majeure

Moisson Rive-Sud a acquis un terrain stratégiquement situé à la jonction de grands axes routiers (A-30, A-20 et la 116).

Pour finaliser la construction du Carrefour, Moisson Rive-Sud a besoin de 10 M$. Une campagne de financement a été lancée et 4 M$ (dont 1 M$ provient du gouvernement du Québec) ont déjà été amassés.