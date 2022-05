Varennes célèbre les mères de la nation le dimanche 8 mai

Pour la journée de la fête des Mères, les citoyennes et citoyens sont invités à célébrer les femmes qui ont contribué à forger l’histoire du Québec et de celle de Varennes. Ce dimanche 8 mai sera consacré aux Filles du Roy et permettra d’apprendre le rôle que ces mères de la nation ont joué dans la survie de la Nouvelle-France dès leur arrivée entre 1663 et 1673.



Par le biais d’animation traditionnelle, d’atelier découverte, d’exposition et de conférence, des femmes en costume d’époque présenteront Varennes comme elles l’ont vue et raconteront comment elles ont vécu leur traversée, leur habitation et leur lien avec le développement du territoire.



Animation en continu à la Maison Grise de 10 h à 16 h

Des artisanes de la Société d’histoire des Filles du Roy (SHFR) partageront leurs savoir-faire et exposeront les mœurs et coutumes de ces femmes courageuses qui, au 17e siècle, ont œuvré dans diverses sphères de la vie quotidienne, dont l’habitation, l’alimentation, l’habillement, et le soin aux familles. Travaillant ingénieusement avec les matériaux locaux, les Filles du Roy ont développé des savoir-faire qui allaient permettre aux premiers colons de traverser les hivers rigoureux d’une colonie à construire.



Les visiteurs pourront repartir avec le fruit de certaines de leurs confections : corde avec lucette, mini-cornette, broderie du petit mouchoir, généalogie, balai et de paillasse, savon, tissage de métier et bien plus.



La Maison Grise est située au 50, rue de la Fabrique.



L’histoire des Filles du Roy racontée à la Maison Saint-Louis de 13 h à 16 h

À l’ouverture du programme de l’après-midi, Martine Laverdure et Yvette Dumont permettront aux participants d’aller à la rencontre avec l’histoire des Filles du Roy de Varennes. Ces derniers pourront ensuite assister à la prestation du Chœur de la Neufve France qui leur fera découvrir, par des chansons qu’elles ont apprises par leurs parents et par le récit de leur vie, l’histoire de la Neuve-France sous un jour nouveau. À 14 h, le dévoilement de la plaque d’interprétation Hommage aux Filles du Roy de Varennes sera effectué en présence du maire Martin Damphousse. Il sera suivi de la conférence Humbles filles à marier reconnues comme mères de la nation! (1663-1673) donnée par Danielle Pinsonneault, présidente de la SHFR.



Le Cercle de Fermières Varennes conclura l’événement avec la présentation des drapeaux des Filles du Roy.



La Maison Saint-Louis est située au 35, rue de la Fabrique.



Cet événement est offert dans le cadre de l’Entente de développement culturel entre la Ville de Varennes et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.