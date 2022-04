Une première en 20 ans: une équipe de Sainte-Julie au Tournoi international Pee-Wee de Québec

Participer au prestigieux Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec est une expérience qui peut donner bien des souvenirs à chérir pour ses participants et parfois même pour toute la vie. Il faut dire que ce n’est pas n’importe quelle équipe qui peut y prendre part et les compétiteurs viendront de partout à travers le monde, dont les fiers représentants de Sainte-Julie qui trépignent d’impatience que la rondelle soit mise en jeu!

Près de 150 équipes sont inscrites au tournoi et certaines viennent des quatre coins de la planète, incluant entre autres le Japon, la Suisse, les États-Unis et la République Tchèque. Au total, 13 pays sont en lice et ce, malgré la pandémie. L’événement devait avoir lieu au début du mois de février, comme à son habitude, mais il a été reporté au mois de mai en raison de la situation sanitaire qui prévalait à ce moment.

Le processus de sélection rigoureux a commencé bien sûr par l’analyse de la demande par les organisateurs et du classement de la formation. En ce qui concerne les Grizzlys de Sainte-Julie dans la

, l’équipe s’est maintenue en tête du classement une bonne partie de la saison en raison d’une fiche de 16 victoires, 2 défaites et 4 matchs nul.

Fait à noter, la sélection s’effectuait dans le premier quart de la saison et, une fois leur acceptation confirmée, il aurait pu être facile pour les jeunes de ralentir la cadence, mais ils ont maintenu leur rythme et n’ont accordé que 23 buts en 22 matchs, ce qui représente le plus petit total de buts alloués de toute la ligue.

Les jeunes Alexis Côté, Rémi Deslauriers, Antoine Banville, Antoine Sansfaçon, Matt Béland, Alex Fournier, Alec Poirier, Gabriel Rouiller, Gabriel Létourneau, Lucas Rémillard (gardien), Elliot Rutherford et William Robinson s’en promettent à ce tournoi relevé!

Ils sont sous la gouverne de l’entraîneur Mathieu Banville et de ses adjoints Mathieu Boucher, Jocelyn Béland, Jean-François Robinson ainsi que François Rémillard, alors que le gérant est Nicolas Létourneau.

Ils devraient débuter leur compétition le lundi 2 mai contre les Macareux de Havre-Saint-Pierre et, par la suite, ils pourraient croiser les Lions de Lausanne dès leur deuxième rencontre, en cas de victoire de ces deux équipes.

Il est à noter qu’en plus d’être encadrés par les entraineurs et les parents, les joueurs peuvent compter sur l’appui de partenaires tels que Deschamps Chevrolet, Le Groupe Envergure, Prolifik et SP qui se joignent à l’aventure en fournissant un support financier afin d’assurer le transport des jeunes et les frais encourus pour le tournoi.

C’est donc une équipe qui s’en promet à cet événement marquant!