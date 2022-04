Citoyens recherchés pour le Comité consultatif d’urbanisme à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est présentement à la recherche de citoyens désirant siéger bénévolement au sein du Comité consultatif d’urbanisme pour un mandat d’une durée de deux ans.



Formé de six membres citoyens, deux conseillers municipaux et deux employés du Service de l’urbanisme, ce comité a pour objectif d’émettre des avis et des suggestions sur les demandes qui lui sont soumises en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.



Ce comité tient une réunion le mardi ou le mercredi de chaque mois à 18 h.



Les citoyens désirant soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre de motivation au greffe@ville.sainte-julie.qc.ca au plus tard le 6 mai 2022.