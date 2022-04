2021, une année record pour le développement économique dans l’agglomération de Longueuil

L’année 2021, en plus d’en être une de relance, aura permis à l’organisme Développement économique de Longueuil (DEL) d’enregistrer un record en matière d’investissements, soit un peu plus de 1,5 milliard de dollars.

En fait, selon la directrice générale de DEL, Julie Ethier, les investissements totalisent 1,536 G$ provenant des PME du territoire, un record de tous les temps pour les cinq villes de l’agglomération.

Ces investissements auront permis la création et le maintien de 10 385 emplois, alors que les efforts de DEL auront rendu possible l’établissement de sept nouvelles entreprises sur le territoire et la rétention de six PME qui songeaient à fermer.

Enfin, le travail de DEL au cours de 2021 s’est traduit par l’accompagnement de 891 entreprises, que ce soit à Longueuil, à Saint-Lambert, à Brossard, à Boucherville et à Saint-Bruno-de-Montarville.



À propos de DEL

Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) est un organisme sans but lucratif offrant ses services à l’ensemble des villes de l’agglomération de Longueuil depuis maintenant 20 ans. Il a pour mission de propulser les entreprises de l’agglomération de Longueuil vers le succès, en leur offrant un accompagnement d’affaires spécialisé, et de favoriser l’attraction d’investissement pour ainsi générer des impacts économiques et sociaux significatifs sur le territoire. Pour en savoir plus sur DEL et ses services, il suffit de se rendre sur le site au www.delagglo.ca/fr/