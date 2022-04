La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à venir souligner le Jour de la terre

Dans le cadre du Jour de la terre, la Ville de Sainte-Julie invite ses citoyens à participer à l’atelier « À la découverte des monarques ». L’activité se déroulera le 23 avril de 11 h à 15 h à l’intersection de la piste cyclopédestre du Grand-Coteau et du parc de la Coulée. En cas de pluie, l’événement sera remis au dimanche 24 avril.



Lors de cet événement gratuit, les citoyens pourront en apprendre davantage sur le cycle de reproduction du monarque, son habitat et ses déplacements du Mexique jusqu’au Canada. De plus, les participants auront l’opportunité de fabriquer des boules de semences et de les lancer dans la coulée pour participer au développement de l’écosystème de ce papillon.



« J’invite la population à participer en grand nombre à cette activité qui nous permettra certainement d’en apprendre plus sur ce majestueux papillon. Cette activité s’inscrit d’ailleurs dans le Plan vert adopté en 2012 ayant entre autres comme objectif de protéger et mettre en valeur la biodiversité » a souligné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



La Ville de Sainte-Julie détient la certification Ville amie des monarques de la Fondation David Suzuki depuis 2020. Cette activité permet de sensibiliser et d’éduquer la population envers cette espèce en voie de disparition et contribue à créer un habitat pour cet insecte.