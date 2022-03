Exposition de photos en hommage aux pompiers à la bibliothèque de Varennes

Jusqu’au 3 juillet, la bibliothèque de Varennes présente Traces au-delà de la fonction, une exposition hommage aux pompiers qui apporte un éclairage inédit sur le Service de sécurité incendie de la Ville.



L’exposition met l’accent sur le pouvoir du feu où l’individu occupe la place centrale. Elle propose d’aller à la rencontre des pompières et pompiers qui sont au cœur du combat. Au-delà de son caractère honorifique, la fresque d’actualité revêt un rôle de sensibilisation sur la prévention et les conséquences des incendies.



Le vernissage de l’exposition s’est déroulé le 23 mars dernier en présence du maire Martin Damphousse, du conseiller municipal Gaétan Marcil, de l’organisatrice de l’événement, Pascale Champagne ainsi que la brigade de pompiers de la caserne 29 de Varennes, dont Christine Bourgeois, pompière-préventionniste qui participe au contenu et à la photographie des scènes de sinistre.



Le maire Martin Damphousse, qui s’est dit touché par cette exposition et par le dévouement des pompiers, a tenu à souligner la collaboration des différents acteurs qui ont rendu possible cette l’exposition dont, Ève Fontaine, directrice du Service arts, culture et bibliothèque et Serge Beauregard, directeur du Service de sécurité incendie. Ce dernier a d’ailleurs salué cette initiative qui témoigne d’une considération indéniable à l’égard des pompiers de la caserne 29.



Les portraits de l’ensemble du Service de sécurité incendie de Varennes, exposés sur des plaques d’aluminium, ont été réalisés par Louis-Charles Dumais de Dumais photo.



Les visiteurs pourront lire cette réflexion transcrite sur le lieu de l’exposition : « Il peut suffire d’un bref instant où l’étincelle changera le parcours d’une vie. Un instant fugace qui laisse des traces. Au-delà de la fonction, c’est un parcours à la découverte d’hommes et de femmes qui, au cours de leur carrière, seront amenés à se dépasser et à relever de grands défis ».