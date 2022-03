Expo Galerie AAPARS 2022 de Boucherville : plus de 1000 œuvres à voir

L’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) convie le public à visiter l’Expo Galerie AAPARS 2022 de Boucherville qui se tiendra les 2 et 3 avril prochains au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Après deux ans, l’organisme est plus qu’heureux de pouvoir revenir en salle pour tenir sa prochaine exposition. Plus de 90 artistes seront présents durant cette fin de semaine et les visiteurs pourront admirer près de 1 000 œuvres uniques d’inspiration figurative et non figurative. Ils auront le privilège d’échanger avec les artistes et d’observer des peintres à l’œuvre tout au long de l’exposition.

L’entrée est gratuite et il y aura tirages de prix de présence, soit un chèque-cadeau de 100 $ à chaque heure pour l’achat d’une œuvre durant ces deux journées (pour un total de 1 400 $).

L’Expo Galerie AAPARS est organisée en collaboration avec la Ville de Boucherville, sous la présidence d’honneur de Réginald Barbe, président de la Maison Gilles-Carle de Boucherville. Léonel Jules est l’artiste invité pour cet événement. Un vernissage Porto Cabral et chocolat aura lieu le samedi 2 avril à 14h en présence des invités d’honneur.

Les expositions à l’AAPARS sont des sources d’inspiration

Pour Réginald Barbe, personne ne peut prédire comment un choix – une décision – peut changer le cours d’une vie. Sa motivation et son implication dans la Maison Gilles-Carles ont débuté par la rencontre de Roger Migneault lors de l’Expo Galerie AAPARS en 2017. De président d’un comité pour mettre sur pied une Maison Gilles-Carles de Boucherville à président du conseil d’administration de la MGCB et maintenant, après cinq ans, président d’honneur de l’Expo Galerie AAPARS 2022. Voici son message : « Je suis honoré, sachant que celle-ci a été mise en pause depuis deux ans et j’encourage mes concitoyens à investir dans l’art. Car investir dans l’art c’est investir dans le bonheur. »

L’invité spécial Léonel Jules est un artiste et spécialiste en art et éducation ; web média dans le domaine de l’art contemporain. Ses œuvres figurent dans les nombreuses collections privées et publiques. Leyho de son nom d’artiste mentionne « qu’il est très honoré de participer à cet événement de notre milieu artistique. Le phénomène de l’art se donne à voir comme une danse de l’énergie intérieure et spirituelle dans la mouvance et l’élan naturel du PARTAGE; cette noble valeur chez l’humain. L’Art et la Vie expriment le rythme noble du Partage ».

L’œuvre de Léonel Jules se structure à partir de simples éléments picturaux, la couleur, la texture et les formes de base de la représentation visuelle. Les effets de ces composantes se conjuguent au geste spontané pour exprimer le rythme.

Pour de plus amples informations incluant la liste des artistes peintres participants, visitez la galerie virtuelle des artistes et suivez l'APPRS sur Facebook.



L’exposition se tient au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, 1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville.

Le samedi 2 avril de 10 h à 17 h. Vernissage à 14 h.

Le dimanche 3 avril de 10 h à 17 h.

L’entrée est gratuite