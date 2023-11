Nouvelle exposition à la Galerie Jean-Letarte

Du 16 novembre au 14 janvier, la Ville de Boucherville présentera l’exposition intitulée Lieu saint de Chloé Beaulac, à la Galerie Jean-Letarte.

À la manière d’une ethnologue, l’artiste explore et documente de nombreux sites ayant une vocation spirituelle, au Canada et à travers le monde. Elle cible divers lieux et cultures pour couvrir une multitude de sujets et thématiques liées à la théologie, aux traditions, aux croyances hétéroclites et historiques de diverses communautés culturelles. Elle porte une attention particulière au mysticisme, au chamanisme et surtout à la place de la nature. À partir de ces explorations, elle construit des photomontages qui se déclinent comme une forme de cristallisation de « l’instant avant la manifestation », un moment où le temps se fige et sacralise l’espace, à la limite du réel, comme si un portail mystérieux allait s’ouvrir.



L’artiste

Dans le cadre de sa pratique, l’artiste aborde plusieurs thématiques comme la place de l’humain dans la nature, la spiritualité et l’imaginaire relié à la nature, l’histoire humaine racontée, la symbolique identitaire culturelle hybridée, le territoire en changement.



Documentation photographique, dessins et notes d’observations subissent ensuite un processus de déconstruction-reconstruction par lequel elle interprète à sa façon les images et l’information recueillie pour les amalgamer à son iconographie personnelle. Par ce procédé, elle formule des récits visuels universels, évocateurs, qui laissent libre cours aux interprétations multiples des spectateurs.



Vernissage : 16 novembre, 17 h