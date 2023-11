Danielle Cadieux et Léonel Jules exposent à la Galerie Boa

Les artistes bouchervillois et enseignants à l’Atelier des arts visuels de Boucherville, Danielle Cadieux et Léonel Jules, participent présentement à l’exposition « Leitmotiv » à la Galerie Boa.

Ils présentent leurs plus récentes œuvres jusqu’au 7 décembre. À voir à la galerie située au 263 de la Communes Est. Vieux-Montréal.