Beaucoup de « fans » de Boucherville en photos

La page Facebook Boucherville en photos dédiée aux passionnés de la photo, qu’ils soient amateurs ou professionnels, s’est avérée depuis son lancement il y a trois ans, fort divertissante, voire très pertinente.

La page qui est l’initiative de deux Bouchervilloises, Line Boucher et Sylvie Legault, a été créée dans l’objectif de regrouper les gens partageant une même passion et de faire du coup la promotion de Boucherville.

En temps de pandémie où les possibilités d’activités étaient quasi nulles, elle a permis à de nombreuses personnes de s’amuser et de s’évader en tentant de chasser les meilleures images qui mettent en lumière et en valeur les attraits de la ville de Boucherville. Certains photographes ont réussi à croquer des scènes qui sont de véritables œuvres d’art, ce qui, par ricochet, contribue à affirmer le sentiment de fierté des Bouchervillois. Des coups de cœur pour des clichés, les fans en ont eu souvent. Mais ce qui n’était pas prévu au départ, c’est que le site réponde, pour plusieurs, à un besoin de socialisation. Des amitiés se sont ainsi créées et certains membres se donnent même rendez-vous pour des excursions photo ici et là dans Boucherville. Il a aussi permis à d’autres personnes retenues à la maison pour des raisons de santé de briser leur ennui, observe Mme Boucher. « C’est une page qui apporte plein de belles photos, mais qui fait aussi du ‘’bien’’ dans notre communauté. Elle crée de petits bonheurs », ajoute la coadministratrice Obiter Dictum.

La page compte maintenant 2 541 abonnés. Depuis sa création en 2019, plus de 11 650 photos ont été publiées. Elles ont suscité des milliers de « likes » et engendré de nombreuses réactions… positives.