À Boucherville: un concert classique à écouter autrement

Deux jeunes musiciens organisent un concert à l’église Sainte-Famille. Loïc Lapatrie, de Boucherville, et Zachary Robert, de Longueuil, présentent le 27 janvier Rhapsodie de cuivres.

Trompettes, cor, trombone et tuba résonneront dans l’église, une des plus belles salles de la région métropolitaine dotée d’une excellente acoustique, précise Loïc, à peine âgé de 21 ans et étudiant au Conservatoire de musique de Montréal.

Le sextuor est composé de Félix Gauthier, William Laurin, Sarah Amahrit, Tarek Aaron Bouhennache, Cyril Fonseca, et de Loïc. Ils sont tous étudiants de niveau universitaire et, à l’occasion, se produisent au niveau professionnel avec entre autres l’Orchestre métropolitain, l’Orchestre philarmonique du Québec, l’Ensemble Caprice, et l’Ensemble de cuivre Horizon.

« On vous fera redécouvrir Johann Sebastian Bach et George Gerswhin dans des arrangements inédits de leurs œuvres les plus connues. Le public pourra aussi se laisser emporter dans le tourbillon émotionnel du Sextuor de cuivres d’Oskar Böhme et la musique transcendante d’Arvo Pärt », mentionne Loïc.

« Notre défi est de reprendre des pièces connues ou pas et de les rendre intéressantes et accessibles au public. Nous allons guider les spectateurs et proposer une façon d’écouter la musique », ajoute-t-il.

Le Bouchervillois est d’avis qu’il y a une étiquette qui rend les concerts très rigides.

« Les gens ne savent pas trop quand ils peuvent et ne peuvent pas applaudir, par exemple. Le concert classique comme on le connait aujourd’hui est apparu vers 1850. C’est la seule forme d’art de performance qui n’a pas ou peu évolué, ce pourquoi il y a beaucoup de clichés associés à la musique classique perçue comme étant quelque chose d’élitisme et d’inaccessible », commente Loïc.

Il mentionne que des recherches ont démontré qu’environ 90 % des gens qui vont voir un concert classique pour la première fois ne reviennent pas.

« Ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas intéressés. C’est parce que leur première expérience a été désagréable et c’est souvent en raison de ces étiquettes-là qui n’ont pas changé », conclut Loïc.

« Zachary Robert et moi avons eu l’idée du projet en constatant que les concerts classiques, malgré les efforts effectués dans les dernières années, sont encore inaccessibles et font preuve de très peu d’innovation dans leurs démarches artistiques. De plus, la vie culturelle de Boucherville, particulièrement en ce qui concerne la musique, nous paraît être dépendante des artistes et projets montréalais », observe Loïc.

Les deux musiciens veulent par ailleurs développer en 2025 un festival, ou une saison musicale, qui sera présentée à Boucherville.

« Il s’agira donc d’un projet local qui permettra aux artistes de présenter des concerts classiques en se libérant du modèle strict actuel », précise Loïc.

Le concert Rhapsodie de cuivres sera offert le 27 janvier à 14h. Les billets sont en vente sur le site Web www.rhapsodie-de-cuivres.com ou à la porte.