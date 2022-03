Engagement des femmes en politique municipale : la Ville de Varennes en action

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le maire Martin Damphousse tient à saluer les progrès réalisés quant à la représentation des femmes sur la scène politique municipale.



Lors des élections municipales de novembre dernier, un nombre record de plus de 2 800 femmes ont été élues à titre de mairesses et de conseillères, partout au Québec. À Varennes, ce sont quatre conseillères qui ont été élues, formant ainsi un conseil paritaire : Geneviève Labrecque, conseillère du district 3, Langloiserie, Carine Durocher, conseillère du district 4, Notre-Dame, Natalie Parent, conseillère du district 6, Les Seigneuries et Brigitte Collin, conseillère du district 8, De Martigny. En Montérégie, une ville sur quatre est dirigée par une femme.



« Les femmes prennent de plus en plus la place qui leur revient dans la vie politique locale et c’est une excellente nouvelle! Cela permet à nos conseils municipaux d’être plus représentatifs des communautés qu’ils desservent et de prendre des décisions reflétant mieux les différentes réalités de nos concitoyennes et concitoyens. Nous sommes très fiers à Varennes d’avoir un conseil paritaire depuis plusieurs années », a déclaré Martin Damphousse, maire de Varennes.



Rappelons que le maire, en plus d’assurer la première vice-présidence de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), participe activement aux travaux de la Commission Femmes et gouvernance de cette instance qui a multiplié les initiatives au cours des dernières années pour favoriser une plus grande participation des femmes à la démocratie locale, accroître le nombre de candidates et d’élues lors des élections municipales et leur offrir un accompagnement approprié.