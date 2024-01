34 nouveaux logements sociaux seront construits à Varennes

C’est devant une salle remplie au nouvel Espace des Bâtisseurs, le 20 janvier, que Martin Damphousse a annoncé, dans le cadre des Déjeuners du maire, le projet de construire 34 nouveaux logements sociaux à Varennes. Il espère que le bâtiment, qui sera construit tout près de l’actuelle Maison des ainés, ouvrira ses portes dès l’an prochain.



« Maintenant que l’Espace des Bâtisseurs est là, une des questions qui revient le plus souvent au conseil, c’est de savoir ce que l’on va faire avec le Centre communautaire et la Maison des aînés », a expliqué en entrevue M. Damphousse. « Nous avons eu de nombreuses réflexions sur le sujet. Le Centre a été construit il y a une soixantaine d’années, sans sous-sol, et il contient de la pyrite. Nous avons choisi de le détruire, mais de maintenir la Maison des aînés qui a été érigée en 2001. Elle contient de grandes salles où l’on peut tenir de nombreuses activités. »



« Nos citoyens pourront continuer de bénéficier des espaces à la Maison des aînés et de jouer à la pétanque au sous-sol. Quant aux allées extérieures, elles seront utilisées pour le stationnement, mais que les amateurs de pétanque soient rassurés, ils seront gâtés, mais je ne peux en dire plus pour le moment. »



« La Ville s’est engagée financièrement dans ce projet de logements sociaux et offrira gratuitement le terrain du Centre communautaire démoli, en plus d’un crédit de taxes pendant 25 ans. La conseillère, Brigitte Collin, et la directrice générale de l’Office régional d’habitation (ORH) de Marguerite-D’Youville, Mélanie Sanche, ont effectué un magnifique travail pour faire avancer ce dossier », a-t-il souligné.



Des besoins importants…même ici



« C’est une annonce vraiment emballante! », a déclaré pour sa part Mélanie Sanche lorsque jointe par La Relève. « On sent dans la région une volonté politique d’aider les plus démunis. C’est la recette gagnante et je sens vraiment un engagement de la part de la Ville de Varennes. » Elle précise que 7 des 34 logements feront l’objet d’une entente avec un organisme communautaire local afin d’assurer à ces résidents un soutien encore mieux encadré et adapté.



Le projet s’est déroulé très rapidement. Il ne resterait que l’étape de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) à franchir, ce qui devrait être fait dans les prochaine semaines.



La directrice générale a averti toutefois que les besoins demeurent grands dans la région, car même si le revenu par citoyen est élevé, il y a beaucoup de faibles revenus. « Il y a 148 logements HLM (Habitations à loyer modéré) dans la MRC (dont 21 à Varennes et 20 à Sainte-Julie). C’est nettement insuffisant, puisque j’ai une centaine de personnes sur une liste d’attente et ce chiffre est sous-estimé », a-t-elle déploré.

Mme Sanche a bon espoir que d’autres initiatives du genre puissent voir le jour bientôt, mais en attendant, elle a salué ce projet qui est le fruit « d’un grand travail de collaboration ».