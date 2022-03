Rappel par Santé Canada de bougies à double mèche

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie désire porter à l’attention des citoyens un rappel annoncé par Santé Canada. Ce rappel concerne des bougies à double mèche dans un contenant de verre Autumn vendues exclusivement dans les magasins Anthropologie.



La flamme de ces bougies peut atteindre une hauteur plus élevée que la normale, ce qui pourrait provoquer la fissuration du contenant en verre et entraîner des blessures et des dommages à la propriété. Les propriétaires de telles bougies doivent cesser de les utiliser et les retourner à un magasin Anthropologie. Si la bougie ne peut pas être retournée en magasin, les consommateurs devraient consulter le site de la compagnie pour obtenir des instructions sur la manière de couper les mèches de la bougie, soumettre la preuve à Anthropologie et recevoir un remboursement complet.



Les consommateurs peuvent consulter le site https://recalls-rappels.canada.ca/fr pour prendre connaissance de tous les rappels publiés par Santé Canada.