Un budget en hausse de 17 M$ pour le Réseau de transport de la Rive-Sud

Malgré une chute de l’achalandage mais avec l’ajout de nouvelles responsabilités

Malgré une chute importante de l’achalandage dans les autobus de la Rive-Sud depuis deux ans, et en raison d’un ajout de responsabilités, le budget du Réseau de transport de Longueuil (RTL) pour l’année 2022 grimpe de près de 9 % (8,9%) à 203,1 M$, comparativement à 186,5 M$ l’année précédente. Depuis le début de la pandémie et encore aujourd’hui, près de 50 % des usagers ne sont toujours pas remontés dans les bus du RTL.



Ce sont les membres du Conseil d’agglomération de Longueuil qui ont officiellement adopté le budget 2022 du RTL lundi dernier (31 janvier) lors d’une séance extraordinaire. Pour expliquer l’augmentation d’environ 17 M$ du budget, la société de transport précise que seulement une fraction de cette augmentation est attribuable à ses activités régulières incluant une légère augmentation de l’offre de service, malgré la situation pandémique.



La majeure partie de l’augmentation est attribuable à de nouvelles responsabilités en lien notamment avec la mise en service, à l’automne prochain, du Réseau express métropolitain, du côté de Brossard (8,4 M$) et des dépenses que doit aussi assumer le RTL avec toute la mise en place des mesures de mitigation nécessaires en lien avec les travaux du pont-tunnel Louis Hippolyte-La Fontaine qui doivent perturber la circulation dans ce secteur, durant au moins trois ans.