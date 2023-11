Hausse historique de l’aide alimentaire en 2023 : 80 382 personnes aidées mensuellement en Montérégie par Moisson Rive-Sud

La faim au Québec établit un triste record cette année. Les Banques alimentaires du Québec (BAQ) et Moisson Rive-Sud dévoilent, dans le Bilan-Faim 2023, que 80 382 personnes sont aidées dans la région chaque mois, soit une augmentation de 14% par rapport à 2022 et de 25 % par rapport à 2021, une situation jamais vue auparavant.



Grâce aux données socioéconomiques provenant de près de 150 organismes en Montérégie desservis par notre organisme, il est possible d’établir qu’en seulement deux ans, le nombre de paniers de provisions est passé de 51 629 en 2021 à 61 075 en 2023. Les organismes sur le terrain sont unanimes : il s’agit d’une situation historique.



« Notre réseau fait face à une demande sans précédent. L’insécurité alimentaire atteint des sommets en Montérégie alors que le contexte économique préoccupant laisse envisager des jours encore plus difficiles. Nous devons collectivement réfléchir sur les actions à poser pour lutter concrètement contre la faim. Notre réseau tentera de pallier la demande et les trous dans notre filet social, mais nous ne pourrons avoir un impact durable dans la lutte contre la faim au Québec. Cela devra passer par l’implantation de politiques de lutte à la pauvreté », a indiqué Dany Hétu, Directeur général de Moisson Rive-Sud



Un manque de denrées qui persiste en Montérégie



En raison du contexte économique difficile, Moisson Rive-Sud constate que le portait des usagers qui sollicitent de l’aide alimentaire se diversifie. De plus en plus, le nombre de personnes en emploi augmente, témoignant de la pression actuelle sur les Québécoises et Québécois.



Avec bon nombre d’usagers supplémentaires, notre organisme fait face à une pression exceptionnelle et grandissante et a d’ailleurs manqué de denrées par ses sources d’approvisionnement usuelles en 2023. Nos employés et nos bénévoles sur le terrain travaillent d’arrachepied, mais sont épuisés. Sans soutien supplémentaire, nous risquons carrément un bris de services. Alors que les effets de la hausse du coût de la vie se font de plus en plus sentir, ce sont les plus vulnérables qui en paient le prix. Pour faire face à cette demande accrue, notre réseau a besoin d’une aide financière d’urgence.



« Notre réseau fait tout ce qu’il peut pour répondre à la demande et aider les personnes dans le besoin. En plus d’avoir, au fil du temps, bâti un réseau efficace, nous avons mis en place des initiatives en collaboration avec plusieurs partenaires pour être en mesure d’accroître le volume de denrées que nous distribuons. Malheureusement, ce n’est pas suffisant pour venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Nous lançons un appel haut et fort aux gouvernements, mais également aux organisations et à la population en mesure de nous soutenir : nous avons besoin de votre aide pour répondre aux besoins urgents. Les gens peuvent aider notre Moisson en donnant via notre site internet ».



– Marie-Claude Savaria, Directrice, développement philanthropique et financement



La faim en chiffres en Montérégie :



¾ Plus de 254 000 de demandes d’aide alimentaire chaque mois, une augmentation de 24 % depuis 2022 alors que l’on recensait près de 205 000 demandes.



¾ 80 382 personnes qui ont recours au réseau de Moisson Rive-Sud mensuellement en 2023, une augmentation de 14 % par rapport à 2022 et de 24 % en comparaison à 2021.



¾ Une augmentation de 18 % des services de paniers de provisions (dépannage alimentaire) depuis 2021, passant de 51 629 à 61 075 paniers remis mensuellement.



¾ 34 % des demandeurs de dépannage alimentaire sont des adultes vivant seuls.



¾ 48 % des demandeurs de dépannage alimentaire sont des familles avec des enfants.



§ De ce nombre, 19 % sont des ménages monoparentaux et 29 % sont des ménages biparentaux.



¾ Une hausse de 5 % du nombre de travailleurs ayant recours aux paniers de provisions entre 2021 et 2023.