Transport collectif: les villes de la Rive-Sud pourraient devoir éponger un déficit énorme

Si le gouvernement du Québec ne bonifie pas rapidement son offre de financement du déficit du transport collectif sur la Rive-Sud et pour l’ensemble des Sociétés de transport, les répercussions et conséquences seront graves et se traduiront inévitablement par des coupures de services.

« Nous sommes très ouverts à collaborer afin d’optimiser les dépenses des OPTC. Mais les efforts ont déjà été importants dans le contexte de la pandémie. À titre d’exemple, au sein du Réseau de transport de Longueuil (RTL), des compressions de l’ordre de 41 M$ ont eu lieu entre 2020 et 2022. L’optimisation qu’on leur demande en plus aujourd’hui est sans commune mesure avec l’ampleur du déficit. Si le gouvernement ne bonifie pas son offre, les OPTC devront inévitablement couper dans les services et ce sont nos concitoyennes et concitoyens qui en subiront les conséquences. Il y a déjà six mois que nous avons rencontré la ministre pour la première fois pour lui soumettre une proposition et à une semaine de la mise à jour économique, nous n’avons toujours pas d’offre sérieuse sur la table. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps : la ministre doit agir rapidement» a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier; elle qui est également vice-présidente du conseil d’administration de la Communauté métropolitaine de Montréal.



En fait ce sont tous les élus des 82 villes et municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qui pressent la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, de bonifier son offre de financement de 20 % seulement du déficit du transport collectif afin d’aider les organismes publics de transport en commun (OPTC) du Grand Montréal à éponger le déficit résiduel et d’éviter toute réduction dans l’offre de services en 2024. La présente offre ferait en sorte que les municipalités de la CMM devraient hausser de 35 % leur contribution au transport en commun.

Considérant que les budgets des villes doivent être adoptés dans les prochains jours, les élus de la CMM enjoignent à la ministre Guilbault de répondre rapidement à leur demande transmise le 24 octobre dernier.