Déficit en transport collectif: Les maires de la Rive-Sud se tournent maintenant vers l’ARTM

Les maires de la Rive-Sud n’ont, de toute évidence, pas l’intention d’absorber le déficit en transport collectif tel qu’il se pointe dans leurs budgets 2024. Malgré la fin de non recevoir de leur demande de rencontrer le premier ministre du Québec, et à la suite des discussions avec la ministre du Transport, voilà que les maires de la CMM se tournent maintenant vers l’Autorité Régionale de Transport Métropolitaine.

« Suivant la décision du gouvernement du Québec de mettre fin aux discussions sur le financement du transport collectif pour l’année 2024, le conseil de la CMM a résolu jeudi, de demander à l’ARTM de lui soumettre un budget 2024 révisé d’ici le 15 novembre prochain. Celui-ci devra prévoir une augmentation maximale de 4 % de la quote-part des municipalités, afin de respecter leur capacité financière, et d’évaluer les conséquences pour les citoyens du Grand Montréal en indiquant l’impact éventuel des réductions budgétaires sur l’offre de services.

La CMM demande également à l’ARTM de transmettre aux municipalités, dès 2024, une quote-part détaillée des contributions par modes et de soumettre des projections budgétaires pour les années 2025 à 2028, qui devront notamment prévoir le développement des services, en particulier dans les couronnes Nord et Sud.

La CMM enjoint à la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Mme Geneviève Guilbault, de déposer le plus rapidement possible les conclusions du Chantier sur le financement de la mobilité durable, dont l’objectif est de proposer des pistes de financement afin de répondre à la diminution prévisible des revenus issus de la taxe sur les carburants en raison de l’électrification des transports.

Rappelons que le 6 novembre dernier, les 82 maires et mairesses de la CMM ont demandé à rencontrer le premier ministre du Québec, M. François Legault, cinq mois après le début des discussions, afin de convenir d’une entente équitable basée sur le déficit réel de l’ARTM, soit une aide financière de 346 M$ correspondant à 75 % du déficit résiduel révisé estimé à 461 M$ pour l’année 2024″