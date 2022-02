Quelques rappels sur la sécurité incendie en hiver à Varennes

En raison des événements des dernières semaines impliquant le monoxyde de carbone, les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Varennes prennent l’opportunité de vous rappeler quelques mesures de prévention.



Tout bâtiment qui possède un appareil à combustion au bois, à l’huile, au gaz naturel ou au gaz propane ou lorsqu’un garage y est attaché, doit obligatoirement avoir un avertisseur de monoxyde de carbone. Ce gaz toxique produit par la combustion, est inodore et incolore et peut être très nocif sur la santé. Les résidences qui possèdent un tel appareil doivent être équipées d’au moins un avertisseur de monoxyde de carbone à l’étage des chambres, puis un à l’étage de l’appareil.



Les températures glaciales des derniers jours forcent souvent l’utilisation d’un chauffage d’appoint. Toutefois, il faut en faire une utilisation adéquate. Les pompiers de Varennes vous rappellent que les cendres chaudes doivent toujours être placées à l’extérieur, loin des bâtiments, dans un contenant métallique, à fond surélevé et muni d’un couvercle. Elles peuvent se rallumer jusqu’à 2 semaines suivant leur utilisation. Elles présentent un risque d’incendie si elles ne sont pas disposées au bon endroit et sont source de monoxyde de carbone, elles ne doivent donc jamais être conservées à l’intérieur.



Si vous n’avez pas fait ramoner votre cheminée avant l’hiver, il n’est pas recommandé d’en faire l’utilisation maintenant. Lors de grands froids, la fumée produit par un feu aura tendance à créer de la créosote dans celle-ci, augmentant ainsi le risque de feu de cheminée. Les bûches de ramonage ne remplaceront jamais l’intervention physique des brosses dans les conduits.



Rappelons que chaque année, les pompiers de Varennes effectuent des centaines de visites de prévention incendie dans les résidences afin de rappeler les consignes de sécurité.



Pour plus de conseils, consultez le site Web du ministère de la Sécurité publique du Québec.



Les symptômes d’une intoxication au CO



Faible exposition : mal de tête frontal, nausées et fatigue

Exposition moyenne : mal de tête frontal persistant avec sensation de battements, nausées, vertiges ou étourdissements, somnolence, vomissements, pouls rapide, diminution des réflexes et du jugement

Exposition très importante : faiblesse, évanouissement, convulsions, coma et décès.