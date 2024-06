Deux écoles de Varennes sont la cible d’incendies criminels sous enquête

La nuit du 19 juin a été agitée pour le Service de sécurité incendie de la Ville de Varennes alors que les pompiers ont été appelés à combattre deux sinistres survenus près de deux écoles et qui sont vraisemblablement de nature criminelle. Les méfaits sont présentement sous enquête par la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent.



Le premier appel est survenu vers 23 h 30 après que des témoins aient observé des flammes provenant d’un conteneur à déchet situé près de l’école primaire Les Marguerites. L’intervention rapide a permis d’éviter que le brasier ne se propagent à l’établissement scolaire.



La centrale a reçu peu de temps après un autre appel en raison d’un incendie dans la cour d’école du Collège Saint-Paul, plus précisément à un banc de parc. Les flammes ont causé des dommages somme toute mineurs et n’ont pas pu se répandre alors que la canicule sévissait depuis quelques jours déjà.



« Les deux dossiers sont sous enquêtes et nous invitons toute personne qui aurait de l’information en lien avec ces événements à communiquer avec notre service au 1-888-678-7000 poste 399 et cela en toute confidentialité », a mentionné au journal La Relève le sergent sociocommunautaire Jean-Luc Tremblay.