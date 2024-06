Coups de couteau sur le nouveau coussin gonflable à Varennes

Quelques jours seulement après l’ouverture du nouveau coussin gonflable du parc du Portageur, le samedi 1er juin, ce jeu mis à la disposition des enfants a été lacéré par des coups de couteau qui ont forcé sa fermeture, ce qui a provoqué près d’une centaine de réactions de citoyens indignés.



Sur sa page Facebook, la Ville a vivement dénoncé les actes de vandalisme commis sur ce nouvel équipement de loisir et a invité les citoyens qui ont des informations à propos des malfaiteurs à communiquez avec la Régie de police au 450 652-9811 ou à faire un signalement confidentiel via le lien : https://www.police-rsl.qc.ca/nous-joindre.html



« Complètement désolant, mais absolument pas surprenant, a réagi Mario Lajoie. Ceci dit, ce qui me surprend, c’est comment cela se fait qu’en installant cette merveille nous n’avons pas pensé à un contrôle d’accès adéquat et un système de surveillance 24/7. Si nous n’avions pas les moyens de mettre ces deux éléments, peut-être aurions-nous dû éviter le coussin. » Pour sa part, Geneviève Landry a abondé dans ce sens : « À quand les caméras dans les parcs! Désolant, les enfants étaient tellement heureux de ce nouveau trampoline! »



Un citoyen a renchéri : « My god que le monde ont pas de vie. Je trouve ça désolant. La Ville offre de plus en plus de super services et activités pour la famille et voilà! Bravo à celui ou celle qui ne pense qu’à son nombril! » Ce découragement a également trouvé écho dans les commentaires de Louise Bourdage. « Vraiment désolant ! Deux jeunes à vélo ont lancé des œufs sur notre maison, samedi soir, rue du Terroir. C’est choquant, mais ce sont des exceptions. Je considère que nos jeunes, à Varennes, sont très bien en général. »