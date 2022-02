Un investissement de plus de 1 milliard $ en santé mentale

Le Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026 (PAISM), intitulé S’unir pour un mieux-être collectif, consacrera un budget total de 1 152 959 667 $ à la santé mentale, dont 361 millions $ en nouveaux investissements. Les 43 actions concrètes présentées dans le PAISM se déploient selon sept grands axes. Sous l’angle financier, le PAISM inclut : 85 millions $ pour rehausser le financement de services afin de prévenir et d’intervenir en situation de crise, dont 10 millions $ sont consacrés à la mise en place d’un centre de crise communautaire dans deux régions jusqu’ici dépourvues d’un tel service dans la communauté, soit le Saguenay – Lac-Saint-Jean et l’Estrie; près de 100 millions $ pour rehausser le financement du partenariat avec les organismes communautaires, dont 75 millions $ pour bonifier le soutien à la mission; près de 470 millions $ pour financer des actions pour les jeunes et leur famille, dont 200 millions $ pour la promotion de la santé mentale et la prévention des dépendances dans les milieux scolaires; plus de 300 millions $ pour améliorer l’accès aux services, dont 200 millions $ afin de poursuivre la transformation des services en santé mentale, afin que toutes les personnes aient accès au bon service, au bon moment, et offert par le bon professionnel; tout près de 100 millions $ pour prévenir et mettre en place d’autres options que les hospitalisations psychiatriques, dont plus de 40 millions pour le déploiement graduel de l’hospitalisation à domicile.