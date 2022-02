Intervention exemplaire de la part de deux employés de la Ville de Varennes

À 3 h du matin, dans la nuit du 12 janvier dernier, M. Mathieu Claveau, employé du service des travaux publics, effectuait son quart de travail dans le secteur du parc du Carrousel. Alors qu’il déneigeait, il a remarqué un début d’incendie dans un garage rattaché à une maison sur la rue du Buron. Il a rapidement informé son chef d’équipe, M. Sébastien Larose, qui s’est chargé d’entrer en communication avec les pompiers. Pendant ce temps, M. Claveau est allé réveiller les occupants de la résidence afin de les informer de la situation et de s’assurer que tout allait bien pour eux à l’intérieur. À la suite de leur intervention, les pompiers sont arrivés très rapidement sur les lieux pour combattre l’incendie et limiter les dégâts.



« Grâce à votre vigilance et votre promptitude pour alerter les résidents et le Service de sécurité incendie, nous concevons que vous avez réalisé un geste d’une grande bravoure. Nous vous remercions pour cette intervention, sans laquelle la situation aurait évidemment pu tourner au drame », a déclaré le maire Martin Damphousse.



Les membres du conseil de ville de Varennes tenaient à leur rendre hommage et les remercier au nom de la famille touchée, mais aussi au nom de tous les Varennois.