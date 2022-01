Un papa amablien se confie dans la docusérie Un Québec toujours fou de ses enfants?

Le rôle de père a certainement évolué depuis la publication il y a 30 ans du rapport Un Québec fou de ses enfants! C’est d’ailleurs un des sujets abordés dans le cadre d’un épisode de la nouvelle série documentaire Un Québec toujours fou de ses enfants? auquel a participé Jean-Christophe Noël en compagnie de son fils Jacob et de sa fille Raphaëlle.

Au fil de cet épisode, qui concerne plus spécifiquement la gestion du temps que les parents peuvent consacrer à leurs bambins, Jean-Christophe Noël a ouvert sa porte à l’équipe de tournage et a partagé ses réflexions sur sa réalité familiale de papa avec ses deux enfants âgés respectivement de 9 et 7 ans.

« Mes enfants ne sont pas nécessairement des naturels de la caméra, admet l’Amablien de 40 ans. Alors ç’a été quand même intimidant pour eux, des inconnus qui viennent les filmer, leur poser des questions plutôt intimes. Ils ont répondu à des choses que je n’aurais pas moi-même osé leur adresser, alors ç’a été une expérience très intéressante. Mes enfants sont contents et fiers d’avoir participé à ça. Ça va être un beau document à revoir dans 5, 10 ou 20 ans. »

1992-2022

C’est par ailleurs Camil Bouchard, le psychologue, ancien député et auteur du fameux rapport, qui introduit chaque épisode de cette série qui permet de constater à quel point la réalité de nos enfants est aujourd’hui bien différente de celle de l’époque.

« C’est certain que mes enfants grandissent dans un monde où le numérique est omniprésent, ajoute Jean-Christophe. Déjà, c’est une grande différence par rapport à ma propre enfance. On leur demande souvent de s’exprimer devant la caméra, il y a des objets qui les filment ou qui les regardent… Par contre, je viens d’une famille où nos parents nous poussaient à parler. C’était un milieu très ouvert, alors c’est quelque chose que j’essaie de répéter avec les miens. »

Par ailleurs, si le temps consacré à la progéniture dans les années 90 semblait déjà bien insuffisant, la situation ne semble pas s’être améliorée depuis.

« J’ai comparé et, en effet, je dois dire humblement que mes parents avaient plus de temps pour nous. Ce n’est pas une question de mauvaise foi, mais c’est quelque chose auquel plusieurs familles sont confrontées aujourd’hui. C’est un peu la thématique de l’épisode d’ailleurs. Le temps qui devient une denrée de plus en plus rare. »

Père d’abord

Entouré de jeunes familles, qui sont nombreuses à Saint-Amable, Jean-Christophe croit, sur une note plus positive, que les pères sont de plus en plus impliqués dans leur rôle de nos jours.

« Si je me fie à mon cercle d’amis, je vois des pères qui sont très présents et engagés, explique-t-il. Ce ne sont pas tous les pères qui sont du même groupe d’âge que moi qui s’ouvrent beaucoup, mais parfois, leurs actions parlent en soi. Au-delà des mots, chacun s’implique à sa façon et plusieurs d’entre eux se définissent comme étant un père avant d’être un homme. C’est une fierté et c’est quelque chose qu’on entend de plus en plus. »

Pour visionner les épisodes de la série Le Québec toujours fou de ses enfants, visitez le site : savoir.media