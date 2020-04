Un résident de Saint-Amable fait sourire le Québec au Téléjournal

Jean-Christophe Noël a eu la surprise d’apprendre par ses amis il y a quelques jours qu’on venait de lui consacrer un segment du Téléjournal animé par Patrice Roy. Heureusement, il ne faisait pas l’objet d’un avis de recherche ni d’une manchette scandaleuse…

Il faut dire que, quelques jours plus tôt, celui qui ne manque pas d’humour avait partagé en ligne le clip d’une chanson inspirée par le chef d’antenne sur la page du bulletin de la société d’État. Dans cette courte production faite maison, celui qui pratique le métier de journaliste consacrait les paroles de sa nouvelle composition à celui qui informe quotidiennement les spectateurs sur le progrès de la situation durant la crise de la COVID-19.

« J’ai mis ça sur la page Facebook du Téléjournal, nous explique Jean-Christophe. On m’a simplement dit merci et qu’on allait envoyer le lien à l’équipe de production, mais je ne pensais pas du tout que la vidéo allait être diffusée. J’ai compris quand je me suis mis à recevoir des messages de mes amis. Ç’a été une surprise instantanée! »

Si l’auteur de Guerrier de la pandémie a été étonné par la tournure des événements, c’est surtout la réaction du chef d’antenne qui l’a amusé, « Le clip a été diffusé dans deux bulletins et à chaque reprise, il a eu une réaction amusante. Ça m’a fait sourire.»

Guylaine, je t’aime

Jean-Christophe n’en est pas à ses premières armes en matière de chanson humoristique, lui qui invente des airs sur mesure pour des entrepreneurs qui font appel à lui afin de créer des chansonnettes pour différentes occasions. « Ce sont des chansons d’une à deux minutes, rien de trop long afin de garder l’intérêt. Je m’inspire, de leurs produits et je fais quelque chose sur mesure comme je l’ai fait avec Patrice Roy. Ça fait environ trois ans que j’ai ciblé ce créneau. »

Le créateur qu’on peut trouver sur sa page Jean-Christophe Noël produit a par ailleurs déjà enregistré un clip en compagnie de son complice Carl c’est Carl et de la comédienne Guylaine Tremblay qui a participé au tournage d’une vidéo pour la chanson Guylaine (Je t’aime!) il y a deux ans.

« Nous avons envoyé la chanson à son agent qui nous a répondu un jour pour nous dire qu’elle avait trouvé ça drôle et qu’elle voulait savoir à quoi nous nous attendions d’elle. Lorsque nous avons tourné le clip quelques mois plus tard avec elle, elle a été très charmante et fidèle à sa réputation. »

Le jour du tournage, il faut souligner que la comédienne avait trois représentations au théâtre à l’horaire, ce qui ne l’a pas empêchée de tenir sa promesse. « Elle a dû se demander qui était ces bouffons, s’amuse Jean-Christophe. Elle aurait pu dire non, mais elle a accepté d’embarquer et de faire ça avec nous. »