Cure de jeunesse de 1,5 M$ pour des bâtiments municipaux

Des travaux de rénovation seront réalisés dans plusieurs bâtiments de la ville. Pour ce faire, le conseil municipal de Boucherville a autorisé un emprunt de 1 524 886 $.

Dans ce règlement, une somme de 385 000 $ est prévue pour la réfection de la toiture et des corniches du Centre Mgr-Poissant. Une autre de 307 700 $ est destinée à la restauration extérieure de la Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine. Des travaux de réfection de la toiture de cuivre de l’hôtel de ville ainsi que du kiosque Richelieu situé dans le parc de la Mairie seront aussi réalisés à un coût d’environ 294 000 $. Enfin, une somme de 307 700 $ est également prévue pour la fourniture, l’installation et le réaménagement nécessaire à la bibliothèque pour accueillir un système RFID (Radio Frequency Identification). Il s’agit d’une technologie qui permet d’associer des puces électroniques à chaque document.

Les travaux qui seront réalisés au Centre Mgr- Poissant et à la Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine sont admissibles à une subvention de 50 % du ministère de la Culture.