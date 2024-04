Varennes devient la première ville à être alimentée par des vélos

La Ville de Varennes a annoncé sur sa page Facebook une grande avancée dans sa transition vers une énergie propre puisqu’à partir d’aujourd’hui, Varennes devient la première ville au Québec à être entièrement alimentée par des vélos.



On a précisé que, grâce à un partenariat innovant avec les citoyens et les amateurs de vélo, la Ville a mis en place un système de génération d’électricité basé sur la force musculaire. Des vélos stationnaires seront installés dans les parcs et places publiques, permettant aux habitants de pédaler pour produire de l’énergie propre qui sera ensuite utilisée pour éclairer les rues et chauffer les bâtiments municipaux.



Selon la Ville, cette initiative favorisera non seulement la pratique d’une activité physique bénéfique pour la santé, mais réduira aussi l’empreinte carbone de la Municipalité et sa dépendance aux énergies fossiles. « Alors, enfourchez vos vélos et contribuez à faire de Varennes un exemple de durabilité et d’innovation! », est-il écrit sur la page Facebook en ce 1er avril, avant d’ajouter un lien pour en savoir plus sur cette bonne nouvelle: #PoissondAvril !!