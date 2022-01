Les chroniques de Boucherville : un balado pour découvrir une riche et fascinante histoire

Depuis le 17 janvier dernier, la Ville de Boucherville met à la disposition des citoyens une série balado portant sur l’histoire de Boucherville. Quatre épisodes d’une vingtaine de minutes sont accessibles au boucherville.ca/leschroniquesdeboucherville pour ceux et celles qui aimeraient découvrir des faits étonnants sur cette ville.



La série balado, au ton décontracté et amusant, est animée par Myriam Wojcik, historienne. Vous y entendrez également Jean Bélisle, professeur émérite du département d’histoire de l’art de l’Université Concordia.



Au cours de la série, Myriam Wojcik part à la découverte d’histoires surprenantes au sujet de Boucherville et du Québec. Comment était la vie à Boucherville avant les autoroutes, les cellulaires, les autos électriques? Apprenez-en plus sur les îles de Boucherville, le parc d’attractions disparu, l’incendie ravageur, le navire coulé et plusieurs autres faits méconnus.



Une incursion dans la fascinante histoire de Boucherville! À écouter depuis le confort de votre foyer ou lors de votre prochaine balade dans le Vieux-Boucherville.



Ce projet est possible grâce à l’entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Boucherville et le ministère de la Culture et des Communications. Soulignons également la contribution de la Société d’histoire des Îles-Percées pour la validation des contenus.



Qu’est-ce qu’un balado?

De plus en plus populaire auprès des publics de tous âges, le balado permet une écoute attentive de contenus qui peuvent s’inspirer de récits, de témoignages ou de rencontres. On dit du balado qu’il est comme un cinéma pour les oreilles, puisque sa forme permet à l’auditeur de plonger dans un univers sonore et de laisser libre cours à son imagination.