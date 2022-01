Championnats canadiens de patinage artistique: la Bouchervilloise Émy Carignan remporte le bronze en couple

La patineuse bouchervilloise Émy Carignan et son partenaire Bryan Pierro ont commencé la nouvelle année en beauté alors qu’ils ont décroché la médaille de bronze chez les juniors aux Championnats canadiens qui se tenaient à Ottawa du 9 au 12 janvier dernier.

Les patineurs ont réalisé leur meilleur pointage de la saison avec 133.85 points. Fiers de leur performance, c’est pour eux une excellente motivation pour la prochaine saison.

Leur objectif est de participer à leur première compétition internationale.

Émy est inscrite au programme sport-études à l’école secondaire De Mortagne. Elle représente le Club de patinage artistique de Boucherville. La jeune athlète a commencé à pratiquer cette discipline à l’âge de quatre ans, et s’entraîne 20 heures par semaine, sur et hors glace. Bryan, quant à lui, est âgé de 21 ans et étudie au cégep. Il est membre du Club de patinage de Saint-Hubert.

L’an dernier, le couple avait pris part aux Championnats canadiens, mais à la suite d’un accident survenu lors de l’échauffement du programme court, il n’a pu terminer la compétition. Émy s’est heureusement remise de sa blessure et pu poursuivre son entraînement.