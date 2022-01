La MRC, le CALQ et le MAMH appuient l’artiste Anne Marie Ngô et le Festival Flots de paroles

La MRC de Marguerite-D’Youville est fière de collaborer à l’entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie. Cette entente intervenue entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, de La Haute-Yamaska, des Jardins-de-Napierville, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel (à l’exception de la Ville de Sorel-Tracy), de Roussillon, de Rouville, de La Vallée-du-Richelieu, de Vaudreuil-Soulanges, le CLD de Brome-Missisquoi, l’agglomération de Longueuil et la Table de concertation régionale de la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie, a permis de distribuer 727 000 $ aux artistes et organismes culturels de ces régions pour la réalisation de projets dans et avec les communautés au cours de la prochaine année.



Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation avec les objectifs du programme par un jury d’artistes professionnels réunis par le CALQ. Les projets retenus sont les suivants :



#LesHockeyMoms en pandémie – La prolongation, de la Julivilloise Anne-Marie Ngô reçoit une bourse de 19 500 $

« Je tiens à remercier la MRC de Marguerite-D’Youville, le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Ce soutien financier me permettra de donner une suite à la première saison de #LesHockeyMoms en pandémie » mentionne Anne-Marie Ngô, réalisatrice



Le Festival Flots de paroles de Verchère, reçoit une bourse de 18 000 $

« L’équipe de Flots de paroles, seul Festival de contes en Montérégie, est ravie de voir reconnaître cet art à la fois ancestral et contemporain du spectacle vivant, qui continuera de ravir et faire rêver le public, lors de nos prochains évènements en 2022. Merci au CALQ, au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et à la MRC de Marguerite-D’Youville. » mentionne Françoise Crête, conteuse et présidente-directrice générale de Flots de paroles



Il s’agissait du deuxième appel de projets prévu à l’entente d’une durée de 3 ans. Ce programme soutient les projets de création, de production ou de diffusion favorisant les liens entre les arts et la collectivité de la Montérégie.



« Le travail de nos artistes participe à la vie des citoyens. La collaboration entre la Montérégie-Est, le MAMH et le CALQ, qui apparient notre investissement, permet de donner vie aux propositions des artistes. Leurs projets sont en lien avec la communauté et permettront à tous d’en profiter. En cette période de pandémie, parions sur les arts et la culture pour conserver une meilleure santé sociale et psychologique », a mentionné Martin Damphousse, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et maire de Varennes.