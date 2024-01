Big Brother Célébrités: Charles Hamelin se lance dans l’arène

Les prochaines semaines seront riches en émotions pour l’athlète masculin le plus décoré de l’histoire des Jeux olympiques d’hiver au Canada, Charles Hamelin, car il a décidé de faire partie de la quatrième saison de Big Brother Célébrités. La « première épreuve » a été toutefois difficile puisqu’il a donc dû se séparer pour quelques temps de sa conjointe, Geneviève Tardif, et de leurs deux jeunes filles, Ludivine et Violette.

« Je suis un gars de challenges et je pense que Big Brother Célébrités est le jeu ultime! Je suis un gars qui réussit toujours à performer dans les challenges », a-t-il déclaré quelques jours avant le début de l’émission de téléréalité.

L’athlète originaire de Sainte-Julie se joint donc à la cohorte de 16 personnalités, soit le designer Jean Airoldi, la drag queen Barbada, le combattant de la UFC Patrick Côté, la comédienne et humoriste Pascale de Blois, la reine du disco Patsy Gallant, l’humoriste Mélanie Ghanimé, la star de la téléréalité française Bastos, l’influenceuse Gabrielle Marion, le créateur de contenu Danick Martineau, l’animateur et humoriste Dave Morgan, la comédienne Joëlle Paré-Beaulieu, l’ancienne mannequin internationale Eve Salvail, le comédien Daniel Savoie, la comédienne et humoriste Erika Suarez, et la skieuse paralympique Frédérique Turgeon.

Tout au long de sa carrière, Charles Hamelin a accumulé pas moins de 6 médailles olympiques, 38 médailles en championnat du monde et 142 médailles en coupe du monde. Son esprit de compétition a donc été maintes fois démontré sur la glace, ce qui lui sera utile lorsqu’il sautera dans l’arène de Big Brother Célébrités. Le gagnant remportera 100 000$ qu’il versera à la fondation de son choix. Charles Hamelin joue pour la Fondation Cité de la santé de Laval.