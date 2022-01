2021 : un bilan positif pour le Club de tennis de table de Boucherville

C’est un bilan plus que positif sur les performances réalisées par les pongistes que dresse le club de tennis de table de Boucherville.

Avant le début de la compétition en octobre 2021, l’objectif était de développer le club et recruter de nouveaux joueurs principalement des filles avec le programme projet d’équité des genres géré par tennis de table Canada. Or, juste pour ce premier bloc de compétition, les athlètes ont récolté pas moins de 20 médailles.



Au Chop open Québec les 13 et 14 novembre : Enzo Vasque a remporté la médaille de bronze dans la catégorie C et Louis Bouchard a gagné la médaille d’argent dans la catégorie J.



Dans le Circuit 2 à Montréal le 5 décembre, Wei-Ning Lee a raflé la médaille d’or et Enzo Vasquez a mérité la médaille or et Louis Bouchard la médaille d’or dans la catégorie développement Québec.



À la finale régionale des Jeux du Québec le 18 décembre, Léonie Gougeon a remporté la médaille de bronze dans la catégorie 11 ans et moins filles. Ariana Orjuela a remporté la médaille d’or dans la catégorie 11 ans et moins consolation. Heloise St-Aubin a mis la main sur la médaille de bronze 11 ans et moins consolation. Alexis Gougeon a raflé la médaille d’argent dans la catégorie intermédiaire. Jeremy Lazarof a décroché la médaille d’or dans la catégorie débutant A. Alexandre Guay a méritté la médaille d’argent dans la catégorie intermédiaire. Lohan Beaudry a obtenu la médaille d’or dans la catégorie intermédiaire consolation. Louis Bouchard s’est emparée de la la médaille d’or dans la catégorie Élite. Felix Gougeon a remporté la médaille de bronze dans la catégorie Elite. Philippe Aube a gagné la médaille de bronze dans la catégorie 14 ans. Enzo Vasquez a remporté la médaille d’argent dans la catégorie 14 ans. Naika Leavy a gagné la médaille d’argent 14 ans filles et Wei-Ning Lee a remporté la médaille d’argent dans la catégorie 17 ans filles.



Porte ouverte

Le club de tennis de table de Boucherville tiendra la journée de porte ouverte le samedi 15 janvier de 9h à 10h à l’école secondaire de Mortgane porte 4.

Pour plus d’information, il suffit de communiquer avec l’entraîneur Miguel Ruz au 438-878-5401 ou tennisdetableboucherville@gmail.com