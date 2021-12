Des jeunes de Boucherville et Sainte-Julie iront aux championnats canadiens d’escalade de bloc

Il y a des compétitions dans plusieurs sports, dont le hockey, le baseball, le soccer, mais une autre discipline existe, il s’agit des compétitions d’escalade de bloc. Et certains jeunes de la région performent sur la scène provinciale.

Le 11 décembre dernier se déroulait justement à Victoriaville la première compétition de cette discipline, saison 2021-2022, le Championnat québécois d’escalade junior. Cette dernière permettait aux jeunes athlètes de partout au Québec de se classer pour participer aux championnats canadiens, le printemps prochain.

Lors de la compétition de Victoriaville, deux athlètes juniors de Boucherville et Sainte-Julie ont très bien performé, ce qui leur a assuré un laissez-passer pour les compétitions nationales.

Il s’agit de Mathis Imbault du club Hook Centre d’escalade de Sainte-Julie, qui a terminé en 2e place de son groupe, et d’Hugo Valence de Boucherville, qui s’est retrouvé au pied du podium en récoltant une 4e place.

Grâce à leurs bonnes performances, les deux jeunes sont maintenant qualifiés pour les championnats régionaux canadiens qui se tiendront en avril 2022 à Ottawa.