Dans le secteur de la rue des Ateliers : Boucherville achète 192 000 pieds carrés de terrains pour aménager un parc

La Ville est maintenant propriétaire des terrains et des bâtiments appartenant au Groupe Dufault électrique et au Groupe Desrochers situés près des rues de Montbrun, des Ateliers et la route 132, plus précisément derrière les Autobus Boucherville.

Les transactions qui ont été autorisées par le conseil municipal le 22 novembre dernier s’élèvent à 5 127 000 $. Elles ont pour objectif de créer un parc dans ce quartier, incluant la possibilité de construire des logements sociaux.

Boucherville achète donc un terrain d’une superficie de 88 660 pieds carrés du Groupe Dufault électrique au coût de 2,4 M$. Elle acquiert également 103 392 pieds carrés de terrains appartenant au Groupe Desrochers pour la somme de 2 727 000 $.

Ces deux entreprises ont jusqu’à la fin du mois d’avril pour quitter les lieux. Ensuite, la Ville pourra entreprendre la démolition des bâtiments, pour transformer ces espaces en un grand parc.

Cette dernière désire réaliser ce projet, car le secteur est peu pourvu en espaces verts. D’ailleurs, dans la plateforme électorale de l’Équipe Martel, il est précisé le souhait de créer quatre parcs au cours du présent mandat.

Deux autres achats de terrains

Pour des fins de conservation, la Ville a également mis la main sur dix lots de terrains totalisant une superficie de 30 000 pi² situés dans le boisé Pierre-Dansereau, entre le rang d’Anjou et le chemin de Touraine. Neuf de ces lots font partie d’un milieu d’intérêt écologique et d’un milieu de conservation prioritaire identifiés au Plan d’urbanisme. La transaction s’élève à 4 200 $.

Boucherville a de plus acquis pour une somme de 5 000 $ un autre terrain dans le secteur des Cours Géorgiennes. Il est adjacent à un terrain acheté l’an dernier pour y aménager un parc de quartier.

