La MRC souligne le lancement de la 24e édition du Défi OSEntreprendre sur son territoire!

Une fois de plus cette année, le Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville (SDE), en collaboration avec la Caisse Desjardins des Patriotes, est fier de donner le coup d’envoi aux activités de la 24e édition du Défi OSEntreprendre auprès des entrepreneurs de la région. Dirigeant(e)s d’entreprises nouvelles ou à venir sont invités à faire rayonner leur audace en s’inscrivant dans l’une ou l’autre des sept catégories du Défi avant le 15 mars 2022, à 16 h, au www.osentreprendre.quebec.



« Notre territoire foisonne de joyaux entrepreneuriaux à découvrir et le Défi OSEnteprendre constitue un excellent tremplin vers le succès pour eux. C’est aussi l’occasion de profiter d’une visibilité importante auprès de leur clientèle. Le SDE est heureux d’agir à nouveau cette année à titre de partenaire de cet important événement. Bonne chance à tous!» a souligné M. Martin Damphousse, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville.



Date à ne pas manquer :



• 15 mars 2022, 16 h : date limite pour s’inscrire au Défi OSEntreprendre



Qui peut participer au Défi?

Sont admissibles au Défi les projets d’affaires ou entreprises qui n’ont pas obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2021, c’est-à-dire qui n’ont pas obtenu de commandes ou de contrats, en voie de réalisation ou réalisés, qu’ils soient encaissés ou non avant cette date. Les projets visant la création, au Québec, d’une entreprise dont le démarrage est fixé, au plus tard, au 31 décembre 2022 peuvent aussi s’inscrire au Défi.



Pour de plus amples informations sur le Défi OSEntreprendre, les entrepreneurs peuvent aussi communiquer directement avec le Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville en composant le 450 583-3303.