Les personnes de 70 ans et plus invitées à recevoir une dose de rappel

La direction de santé publique de la Montérégie a invité les personnes âgées de 70 ans et plus et les gens de tous les âges qui ont reçu deux doses du vaccin d’AstraZeneca ou Covishield à prendre rendez-vous pour recevoir une dose de rappel. Cette 3e dose est offerte à ces clientèles afin qu’elles demeurent adéquatement protégées car la réponse immunitaire tend à diminuer avec l’âge. De plus, l’efficacité vaccinale est moins grande chez les gens qui ont reçu deux doses de vaccin à vecteur viral (Covishield ou AstraZeneca) comparativement à ceux qui ont reçu deux doses de vaccins à ARN messager (Pfizer et Moderna) ou une vaccination mixte (un vaccin Pfizer ou Moderna + un vaccin Covishield ou AstraZeneca). Pour être éligible, il faut avoir reçu sa deuxième dose de vaccin il y a six mois ou plus. Le moyen le plus simple et rapide de prendre rendez-vous, c’est sur le site de Clic santé à l’adresse : Québec.ca/vaccinCOVID Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir du soutien. Les rendez-vous seront offerts selon la séquence suivante : à compter du 16 novembre : personnes de 80 ans et plus; Dès le 18 novembre : 75 ans et plus; Dès le 23 novembre : 70 ans et plus; Dès le 25 novembre : gens qui ont reçu deux doses d’AstraZeneca ou de Covishield.