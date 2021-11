Tootelo de Boucherville, lauréate d’un Prix Distinction du Groupe entreprises en santé

L’entreprise Tootelo de Boucherville est lauréate d’un Prix Distinction du Groupe entreprises en santé qui reconnait chaque année le travail exceptionnel d’entrepreneurs d’ici qui ont à cœur la santé et le mieux-être de leurs employés.

Cette PME qui est en pleine croissance développe des technologies innovantes dans plusieurs domaines. Elle a été récompensée pour ses actions en santé et mieux-être mises en place, même en temps de crise. Avec son programme Tricotés serrés, l’initiative de Tootelo a été qualifiée de particulièrement novatrice. Elle a permis de soutenir efficacement ses employés en difficulté.

Selon le Groupe entreprises en santé, « les valeurs fortes de la direction et du personnel en lien avec la santé et le mieux-être se ressentent et se vivent au quotidien. Les nombreuses mesures et interventions bienveillantes en matière de conciliation travail/vie personnelle, de charge de travail, de consolidation d’équipe, les politiques et les façons de faire reflètent une culture d’entreprise fortement axée sur la santé, le mieux-être et la saine productivité de son personnel. »

C’était la troisième fois que Tootelo présentait sa candidature pour un prix Distinction, chaque fois dans une catégorie différente. Bien que les membres du jury aient été différents d’une année à l’autre, l’organisation s’est toujours placée à la première place.

En tout, seize prix ont été remis dans sept catégories différentes.