Plus de 300 places subventionnées seront créées en services de garde à Boucherville et à Saint-Bruno

Le premier ministre, monsieur François Legault, et le ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe, lançaient, le 21 octobre 2021, le Grand chantier pour les familles qui vise à offrir à chaque enfant un accès à une place en service de garde au Québec. Dans la foulée de ce lancement, la députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, se réjouit de la création de plus de 300 places subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance à Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville d’ici 2025.



Les familles de la Montérégie ont de quoi se réjouir puisque la région compte présentement 2 209 places en voie d’être créées, auxquelles s’ajouteront 4 088 places attribuables lors de l’appel de projets en continu lancé le 21 octobre dernier. En tout, ce sera donc 6 297 nouvelles places qui seront créées dans la région. Ces places seront réparties à travers les 21 MRC et villes de la région tel que présenté dans le tableau qui suit plus bas.



Rappelons que lors du lancement du Grand chantier pour les familles, le gouvernement a lancé ce nouvel appel de projets pour l’attribution de 17 000 places subventionnées partout au Québec, en plus d’un millier de places en milieu autochtone, pour un total de 18 000 nouvelles places pour compléter le réseau des SGEE. Ce plan est le plus ambitieux depuis la création du réseau.



Cet appel de projets se fait en continu plutôt qu’à date fixe et offre plus de flexibilité en permettant aux demandeurs de présenter un projet à tout moment de l’année. Cette approche répond à une demande du milieu.

« Les familles de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville réclament de nouvelles places subventionnées depuis un bon moment déjà et l’annonce d’aujourd’hui confirme que nous les avons bien entendues. Je suis extrêmement fière de faire partie d’un gouvernement qui a choisi de placer le bien des enfants et des familles au cœur de ses priorités en s’engageant à compléter notre réseau de service de garde. Il s’agit d’une excellente nouvelle! », Nathalie Roy, députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications