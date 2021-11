La bibliothèque municipale de Sainte-Julie lance un appel à la lecture

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie est fière de lancer Un appel à la lecture. Ce nouveau programme a comme objectif de donner accès à la lecture et de réduire l’isolement des aînés et des personnes à mobilité réduite par des appels téléphoniques hebdomadaires.



Chaque semaine, un bénévole contactera les personnes inscrites afin de leur lire une capsule littéraire. Les capsules seront adaptées aux préférences des participants et de nouvelles lectures seront présentées à chaque appel. À la suite de la lecture, le bénévole discutera avec le participant afin de connaître son appréciation de celle-ci.



Ce programme est gratuit et il est offert à tous les aînés et les personnes à mobilité réduite de la ville. Les personnes souhaitant obtenir de l’information ou s’inscrire sont invitées à consulter le ville.sainte-julie.qc.ca, le comptoir de la bibliothèque ou à contacter le 450 922-7070.