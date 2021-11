Varennes octroie 50 000 $ pour la réfection de la cour de l’école Les Marguerite

La Ville de Varennes est fière d’annoncer un octroi de 50 000$ à l’école primaire Les Marguerite, afin de soutenir les travaux de réfection de la cour d’école.



« C’est un réel plaisir pour moi d’annoncer cet investissement, car il s’agit d’un geste concret et efficace, qui j’espère encouragera les jeunes à être actifs et à bouger tout au long de leur journée », a annoncé le maire Martin Damphousse.



En 2019, le conseil municipal a décidé de mettre sur pied un programme d’aide financière pour l’aménagement des cours d’écoles publiques, sur une base 50/50. Puisque le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur offrait aussi une subvention, l’école les Marguerite a déposé une demande d’aide à la ville dans le cadre de ce programme.