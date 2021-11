Les Black Sox de Boucherville remportent la médaille d’argent

Le 24 octobre dernier se tenait la grande finale Bantam 15U LBAM (Ligue de baseball amateur de la grande région métropolitaine) et l’équipe des Black Sox de Boucherville a bien tiré son épingle du jeu en remportant la médaille d’argent lors du tournoi dans la catégorie Bantam U-15

Le résultat est d’autant plus surprenant que l’équipe était majoritairement constituée de joueur niveau Peewee (seulement trois étaient d’âge Bantam U15). Un beau défi pour ces jeunes qui voulaient performer à un niveau supérieur.

Ce sont d’ailleurs ces mêmes joueurs (4) Peewee U13 qui ont remporté tous les honneurs cet été (Gouverneurs Noirs Médaille d’or aux régionaux et aux provinciaux)

Lors de la finale du tournoi du 24 octobre, les Black Sox se sont inclinés au compte de 10 à 5 contre les North Stars de Mascouche, ce qui leur a valu la médaille d’argent.

Ça promet donc d’être excitant l’an prochain avec tout ce talent et sachant que la majorité de ces joueurs seront Bantam U15 l’an prochain et que, déjà cette année, ils ont très bien rivalisé avec ce même niveau Bantam U15.