Une preuve de vaccination pour voyager hors Québec

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé qu’une preuve de vaccination répondant au nouveau standard pancanadien est maintenant disponible pour les voyageurs qui doivent se déplacer hors du Québec. La nouvelle preuve de vaccination pourra être téléchargée à partir du portail libre-service pour être utilisée en format lettre PDF, sur un appareil mobile ou en version papier. Elle sera reconnue et pourra être utilisée dans l’ensemble des provinces canadiennes, tout comme dans plusieurs états américains et pays dans le monde, afin que son détenteur puisse démontrer son statut de protection. La liste étant évolutive, les voyageurs sont invités à s’informer au préalable sur les exigences de vaccination des pays ou des états visités. Rappelons qu’il n’y a pas encore de consensus international sur les critères pour qu’une personne soit reconnue comme étant « adéquatement vaccinée ».