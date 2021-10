Belle participation des Varennois à La Grande marche parrainée par le Grand défi Pierre Lavoie

Dimanche dernier, ce sont plus de 450 Varennois qui ont profité d’une belle journée d’automne pour marcher ensemble lors de la Grande marche Pierre Lavoie, organisée en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).



« L’activité a permis aux participants de découvrir notre belle ville en plus d’encourager les gens à marcher entre amis ou en famille. Je remercie les bénévoles ainsi que les partenaires et employés qui ont contribué au succès de cette activité », a déclaré le maire Martin Damphousse, qui a marché les 5 km avec les citoyens.



Le parcours de 5 km a entrainé les marcheurs dans les sentiers du parc de la Commune et de la Frayère Saint-Charles. De magnifiques endroits naturels à découvrir à pied.