La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à venir marcher le 15 octobre

Le 15 octobre prochain, les citoyens sont invités à venir marcher dans le cadre de La Grande marche, encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie. Cet événement rassembleur est gratuit et ouvert à tous.



Dans le cadre de cette activité, les participants pourront parcourir 5 km en famille ou entre amis. L’événement se déroulera le vendredi 15 octobre, beau temps, mauvais temps. L’événement débutera à 18 h 45 avec un échauffement et le départ de la marche s’effectuera à 19 h à l’école Arc-en-ciel située au 450, rue Charles-de Gaulle, Sainte-Julie. Une collation sera offerte aux participants après la marche.



Les personnes souhaitant participer à l’activité peuvent s’inscrire gratuitement au onmarche.com. Lors de cette activité, le passeport vaccinal sera demandé pour les participants de 13 ans et plus et une pièce d’identité sera exigée.



Les citoyens qui souhaitent participer à l’activité comme bénévole sont invités à contacter le Service des loisirs à l’adresse loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca ou au 450 922-7122.